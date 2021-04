Deadpool: Ryan Reynolds è "nudo" in un'inquietante foto scattata nel backstage (Di venerdì 2 aprile 2021) Ryan Reynolds è ritratto in un'inquientante foto scattata nel backstage di Deadpool, mostrando l'incredibile trucco prostetico realizzato per il film. Nella giornata di ieri si è festeggiato il trentesimo compleanno di Deadpool, il personaggio portato sul grande schermo da Ryan Reynolds, e il truccatore Bill Corso, per festeggiare la creazione di Wade Wilson, ha condiviso online una foto che ritrae la star canadese con il trucco prostetico. L'immagine mostra infatti l'aspetto del mercenario senza la sua maschera e il costume, svelando l'incredibile lavoro compiuto dal makeup artist che ha lavorato ai film. Bill Corso, make-up artist vincitore di un premio Oscar grazie alla trasformazione di Jim Carrey nel Conte Olaf in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021)è ritratto in un'inquientanteneldi, mostrando l'incredibile trucco prostetico realizzato per il film. Nella giornata di ieri si è festeggiato il trentesimo compleanno di, il personaggio portato sul grande schermo da, e il truccatore Bill Corso, per festeggiare la creazione di Wade Wilson, ha condiviso online unache ritrae la star canadese con il trucco prostetico. L'immagine mostra infatti l'aspetto del mercenario senza la sua maschera e il costume, svelando l'incredibile lavoro compiuto dal makeup artist che ha lavorato ai film. Bill Corso, make-up artist vincitore di un premio Oscar grazie alla trasformazione di Jim Carrey nel Conte Olaf in ...

