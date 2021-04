De Luca | “Se campagna vaccinale funziona entro fine estate avremo immunizzazione”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De. Come al solito i temi relativi alla situazione epidemiologica sono stati al cdelle riflessioni di De. “Ci avviamo a vivere una Pasqua particolare – ha esordito il governatore – ma dobbiamo affrontarla con uno spirito nuovo, proiettato al futuro. Dobbiamo entrare nell’ottica dell’idea che se tutti lavoriamo nel modo giustoladell’potremmo essere fuori dal tunnel”. “In Campania – ha spiegato De– viviamo ancora una situazione di contagi estremamente numerosa. Ma al netto di questo ci sono due cose che ci confortano: il numero di terapie intensive occupate e il numero dei decessi. Per quanto ...

Oggi pomeriggio è intervenuto Vincenzo Denella consueta diretta Facebook del venerdì. Il Presidente della Regione Campania ha dato aggiornamenti sullavaccinazioni, sulle scuole, sui contagi e sulle misure di contrasto all'...... con un incremento del 30% dall'inizio dellavaccinale - prosegue la nota - . Nel mese ... Lo ha annunciato il presidente del VenetoZaia. 'Ho parlato con il ministro Speranza - ha aggiunto ...Vaccinazioni verso il record, ma tutto il lavoro viene incrinato dall'allarme delle Regioni per la carenza di dosi. E' la principale exit strategy per ...Dopo le isole, per le quali l’immunizzazione dovrebbe essere avviata già nel mese di aprile, si passerà alle costiere: quella sorrentina, quella amalfitana e quella cilentana. Proprio dal Cilento era ...