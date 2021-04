De Luca in diretta: “70mila vaccini al giorno, per fine estate fuori dal calvario: dobbiamo farcela” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Abbiamo 140 punti vaccinali in tutta la regione. Valutiamo di fare per ogni punto vaccinale almeno 500 vaccini al giorno. In Campania dobbiamo fare 70mila vaccini al giorno. Questo significa arrivare oltre i 2 milioni di vaccinati al mese. Così per fine estate saremo fuori dal calvario, dobbiamo farcela”. Sono le parole del presidente della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 aprile 2021) “Abbiamo 140 punti vaccinali in tutta la regione. Valutiamo di fare per ogni punto vaccinale almeno 500al. In Campaniafareal. Questo significa arrivare oltre i 2 milioni di vaccinati al mese. Così persaremodal”. Sono le parole del presidente della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

