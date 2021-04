De Luca: «In Campania dati confortanti, abbiamo solo 160 posti di terapia intensiva occupati» (Di venerdì 2 aprile 2021) “Oggi ci sono le condizioni per cominciare il cammino per uscire da questo calvario. In Campania abbiamo contagi numerosi ma con due dati confortanti: le terapie intensive, ad oggi 160 posti occupati, la metà di altre regioni magari in zona arancione; i decessi, siamo a 5.400, sei volte in meno della Lombardia. C’è una buona tenuta della nostra regione. Che ci ha consentito di non chiudere i reparti ordinari. Riusciamo a non avere emergenze particolari. Sono dati che ci devono inorgoglire” “Oscilliamo attorno ai 2000 positivi al giorno. Ma è anomalo il numero dei sintomatici, sui 300 al giorno. Molti sono poco sintomatici. abbiamo un’aggressività della variante inglese nei giovani”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) “Oggi ci sono le condizioni per cominciare il cammino per uscire da questo calvario. Incontagi numerosi ma con due: le terapie intensive, ad oggi 160, la metà di altre regioni magari in zona arancione; i decessi, siamo a 5.400, sei volte in meno della Lombardia. C’è una buona tenuta della nostra regione. Che ci ha consentito di non chiudere i reparti ordinari. Riusciamo a non avere emergenze particolari. Sonoche ci devono inorgoglire” “Oscilliamo attorno ai 2000 positivi al giorno. Ma è anomalo il numero dei sintomatici, sui 300 al giorno. Molti sono poco sintomatici.un’aggressività della variante inglese nei giovani”. Così il Presidente della RegioneVincenzo De ...

