De Luca (Campania): “Se si aprono le scuole avere il personale scolastico vaccinato è garanzia. Vorremmo vaccinare anche gli alunni” (Di venerdì 2 aprile 2021) Lo ha detto il Governatore della Campania Vincenzo De Luca nel corso del consueto punto informativo del venerdì pomeriggio. “Abbiamo somministrato la prima dose a più del 90% del personale scolastico. Se il Governo è orientato le elementari e le prime medi e in zona rossa avere vaccinato il personale scolastico è un elementato di L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Lo ha detto il Governatore dellaVincenzo Denel corso del consueto punto informativo del venerdì pomeriggio. “Abbiamo somministrato la prima dose a più del 90% del. Se il Governo è orientato le elementari e le prime medi e in zona rossailè un elementato di L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : De Luca (Campania): “Se si aprono le scuole avere il personale scolastico vaccinato è garanzia. Vorremmo vaccinare… - corrmezzogiorno : #Napoli De Luca: «Campania, troppi sintomatici e giovani positivi Colpa della variante... - antigiannino96 : De Luca e tutta la Regione Campani dormono con la zizza in bocca. Finito da un pezzo di fare il pagliaccio con le s… - rep_napoli : Napoli, De Luca: 'La Campania sta tenendo' [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 15:08] - Emanuele676 : @gino_holmes @PierluigiDAnnun @perchetendenza Ecco un perfetto idiota coglione, che per smentire 'Nemmeno in Campan… -