Davide Cirocca ci ha preso gusto | il fantino di Santa Teresa arriva secondo

Davide Cirocca

Gallura Oggi

Seconda corsa per il fantino diciassettenne di Santa Teresa. Seconda gara per il fantino di Santa Teresa Gallura, diciassettenne che ha debuttato la settimana scorsa con un ottimo quarto posto al Prix Dupont Restauration . Nella corsa di oggi, la ' Prix de la msa ', gara per giovani fantini ...Il diciassettenne ha già debuttato., 17 anni, di Santa Teresa Gallura , è una concreta promessa più dell' ippica sarda e italiana. Il ragazzo, fantino , ha debuttato nei giorni scorsi con un ottimo quarto posto . La sua ...Oggi debutto in corsa per sei allievi fantini italiani della scuola Afasec. Galoppo: Demuro jr rinuncia alla giornata della DWC; Pentaiade in arrivo a Roma; vittorie di Sanna e Casamento a Doha. Trott ...