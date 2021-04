“Datele una Presidenza del Consiglio”: Chiara Ferragni e la storia del vaccino alla nonna di Fedez (Di venerdì 2 aprile 2021) Chiara Ferragni ha deciso di alzare la voce e criticare apertamente la gestione della campagna vaccinale. I fan la applaudono. Chiara Ferragni è probabilmente la donna del mondo dello spettacolo che ha maggiore influenza in Italia. L’influencer ha un bacino d’utenza di oltre 23 milioni di follower che unito a quello del marito supera i 35 milioni di contatti. Certo non è detto che i contatti dei due non siano sovrapponibili, ma i numeri parlano comunque di un’utenza potenziale che eguaglia la metà della popolazione italiana che aggiunta alla copertura mediatica di cui gode arriva facilmente all’intera nazione. Lo scorso anno lei ed il marito hanno sfruttato questa influenza per lanciare una campagna di beneficenza tesa ad aiutare il sistema sanitario lombardo nel periodo di maggiore ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021)ha deciso di alzare la voce e criticare apertamente la gestione della campagna vaccinale. I fan la applaudono.è probabilmente la donna del mondo dello spettacolo che ha maggiore influenza in Italia. L’influencer ha un bacino d’utenza di oltre 23 milioni di follower che unito a quello del marito supera i 35 milioni di contatti. Certo non è detto che i contatti dei due non siano sovrapponibili, ma i numeri parlano comunque di un’utenza potenziale che eguaglia la metà della popolazione italiana che aggiuntacopertura mediatica di cui gode arriva facilmente all’intera nazione. Lo scorso anno lei ed il marito hanno sfruttato questa influenza per lanciare una campagna di beneficenza tesa ad aiutare il sistema sanitario lombardo nel periodo di maggiore ...

Advertising

lasonrsadejoel : Ok che sta incazzata nera ma datele una camomilla per favore questa sta esagerando #Amici20 - RandonTizi : @fattoquotidiano Datele una spinta e buttatela - opissochiara1 : RT @V_Inadeguato: Dal modo in cui beve la donna del quadro, si capisce subito che è una donna perduta Datele una mappa - LimonisignorAA : RT @holyMart4: In che senso Dayane ha fatto una diretta in botta? La amo iconica datele altri followers il mondo deve sapere che stanniamo… - holyMart4 : In che senso Dayane ha fatto una diretta in botta? La amo iconica datele altri followers il mondo deve sapere che stanniamo la regina -

Ultime Notizie dalla rete : Datele una Il segreto della ricetta per una vera zeppola di San Giuseppe ...scolate le zeppole con una schiumarola e riponetela su carta assorbente. Continuate friggendo tutte le altre. La cosa importante è che la zeppola non deve dorarsi subito, abbassate la fiamma e datele ...

Natalia Paragoni, incredibile novità in arrivo : l'annuncio sui social Quando incontrate una persona, datele una possibilità' ha concluso la Paragoni, felice di condividere con i suoi fan la sua vita. I fan sono felicissimi e sorpresi, non vedono l'ora di leggere il ...

“Datele una Presidenza del Consiglio”: Chiara Ferragni e la storia del vaccino alla nonna di Fedez Periodico Italiano Uomini e Donne, Natalia Paragoni debutta con il suo primo libro: ecco di cosa parlerà Uomini e Donne, Natalia Paragoni debutta con il suo primo libro: ecco di cosa parlerà. Natalia Paragoni ha svelato ieri il progetto a cui ha lavorato in que ...

...scolate le zeppole conschiumarola e riponetela su carta assorbente. Continuate friggendo tutte le altre. La cosa importante è che la zeppola non deve dorarsi subito, abbassate la fiamma e...Quando incontratepersona,possibilità' ha concluso la Paragoni, felice di condividere con i suoi fan la sua vita. I fan sono felicissimi e sorpresi, non vedono l'ora di leggere il ...Uomini e Donne, Natalia Paragoni debutta con il suo primo libro: ecco di cosa parlerà. Natalia Paragoni ha svelato ieri il progetto a cui ha lavorato in que ...