Danza sportiva, il sannita Pinto entra a far parte del Club Azzurro

Tempo di lettura: 2 minuti

San Giorgio del Sannio (Bn) – Dopo oltre un anno di stop, la Danza sportiva scende di nuovo in pista e riaccendere le luci sui ballerini d'Italia, accomunati tutti dalla voglia di ripartire. "RiparTIAMO", questo è lo slogan con cui si la Federazione Italia Danza sportiva, ha presentato la Kermesse di gare in programma da Marzo ad Aprile a Riccione. Da poco si è concluso il contest d'Italia (25-28 Marzo) che ha visto centinaia di atleti scendere in pista e dare chiari segnali di vita dal mondo del ballo. Tra i ballerini di rilievo spicca il nome di Francesco Pinto, atleta dell'ASD Olympia DanceSport Studio di San Giorgio del Sannio, che per il secondo anno consecutivo ha conquistato il 4° posto per la categoria Latin Style con accesso al Club

