Dall’Air Force Renzi agli aeroporti I Benetton ingaggiano De Vincenti L’ex ministro del Pd alla guida degli scali romani Altra prova dei rapporti tra Sinistra e Ponzano Veneto

Dall'Air Force Renzi agli aeroporti. I Benetton ingaggiano De Vincenti. L'ex ministro del Pd alla guida degli scali romani. Altra prova dei rapporti tra Sinistra e Ponzato Veneto (Di venerdì 2 aprile 2021) Impantanati nelle sabbie mobili di Autostrade, i Benetton provano a rialzare la testa giocandosi la carta aeroporti di Roma. Come? chiamando alla guida un uomo che ha una lunga militanza a Sinistra. Qualche giorno fa, il cda di Adr ha nominato Claudio De Vincenti presidente di aeroporti di Roma. Poltrona che era rimasta cavante dopo la scomparsa di Antonio Catricalà. De Vincenti, professore di Economia Politica all'Università di Roma La Sapienza e senior fellow della Luiss School of European Political Economy, ha svolto attività accademica e di ricerca anche presso l'Università Federico II di Napoli e l'Università di Urbino "Carlo Bo". Ma soprattutto De Vincenti ha ricoperto negli anni rilevanti incarichi istituzionali ...

