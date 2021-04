Da Telegram al Dark Web | così si vendono illegamente i vaccini Covid-19HDblog it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 2 aprile 2021)contro la malattia da Sars-Cov-2 venduti illegalmente in rete e forze dell’ordine pronte ad intervenire per chiudere i canali che permettono l’incontro tra domanda e offerta. È questo lo scenario tratteggiato dalle indagini dalla Procura della Repubblica di Milano che ha portato alla chiusura di due canaliai quali erano iscritti 400 utenti, evidentemente interessati a percorrere strade alternative – e illegali – per procurarsi una dose di vaccino. La Guardia di Finanza ha rivelato interessanti retroscena dell’Operazione Vax Free che permettono di comprendere come è strutturato questo particolare traffico illecito. Si parte dai prezzi: 155 euro per una presunta dose di vaccino – presunta, sì, perché le indagini proseguono per stabilire la reale provenienza dai canali autorizzati – e 20.000 euro per uno stock da 800 fiale. Chi ...