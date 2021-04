Da Salerno a Bologna per dire basta Armando?Pistolese | “Siamo stanchi | chiediamo solo di poter tornare a lavorare”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 2 aprile 2021) di Monica De Santis Duecento, forse qualcosa in più, provenienti da tutt’Otalia. E’ questo il numero dei ristoratori che ieri mattina al grido di «Adesso» si sono ritrovati presso all’autogrill del Cantagallo a. In rappresentanza dei ristoratori salernitani vi era Armando Pistolese, titolare del wine bar Tozzabancone e responsabile dell’associazione Acs che raggruppa un folto numero di commercianti salernitani. All’autogrill del Cantagallo ristoratori, fieristi, commercianti e ambulanti, messi in ginocchio dagli effetti delle restrizioni dovute dalla pandemia intorno alle 11,30 annunciano chiaramente che avrebbero bloccato l’autostrada. Un’intenzione la loro che non si è verificata, perchè le forze dell’ordine, intervenendo hanno impedito che i manifestanti mandassero in tilt la circolazione autostradale. I manifestanti si erano ...