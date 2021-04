Da oggi in Lombardia il vaccino si prenota con Poste Italiane: ecco come fare (Di venerdì 2 aprile 2021) Da oggi, venerdì 2 aprile, regione Lombardia passa ufficialmente ai sistemi di Poste Italiane per prenotare il vaccino anti covid abbandonando definitivamente Aria spa, la società regionale che finora aveva gestito gli appuntamenti, tra disagi, disguidi e polemiche. I primi che potranno prenotare saranno i cittadini tra i 75 e i 79 anni, mentre poi man mano che si andrà avanti con la campagna vaccinale verranno “sbloccate” le altre fasce. Chiaramente chi ha già prenotato con Aria, non dovrà effettuare un’altra prenotazione. come prenotare vaccino Covid su sito Poste Per prenotare sul sito sarà sufficiente avere il numero della tessera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Da, venerdì 2 aprile, regionepassa ufficialmente ai sistemi diperre ilanti covid abbandonando definitivamente Aria spa, la società regionale che finora aveva gestito gli appuntamenti, tra disagi, disguidi e polemiche. I primi che potrannore saranno i cittadini tra i 75 e i 79 anni, mentre poi man mano che si andrà avanti con la campagna vaccinale verranno “sbloccate” le altre fasce. Chiaramente chi ha giàto con Aria, non dovrà effettuare un’altrazione.reCovid su sitoPerre sul sito sarà sufficiente avere il numero della tessera ...

