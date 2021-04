Da Catania Auroregz | ascolta l’EP Sad Girl

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 2 aprile 2021) Dal 2 aprile 2021 è disponibile su tutte le piattaforme digitali SADd’esordio di, il progetto era stato anticipato dai singoli Sad pvnk, Emo e Non vivo più, ed è distribuito da Believe. Sei tracce che racchiudono un’identità ben definita e concettualmente solida in cui i sentimenti malinconici la fanno da padrone, in un lavoro che esprime tutto il disagio e il cinismo giovanile di oggi. Solitudine, ansia, nichilismo e delusioni amorose tipiche dell’immaginario emo sono al centro di questo piccolo gioiello intimo e personale, accompagnato – come da tradizione nell’emo rap/trap – da campionamenti e strumenti provenienti dal pop punk anni 2000 e da elementi propri del rock e del metal lungo tutto il percorso del. TRACKLIST Emo – ExplicitNon vivo più (feat. Blanxon, Blvckrosae) – ...