Curò gli spiranesi per 35 anni, ultimo saluto al dottor Pata (Di venerdì 2 aprile 2021) Un mese fa il dottor Pasquale Pata aveva contratto il Covid assieme alla moglie Guglielmina, da sempre sua assistente e segretaria, al punto che a Spirano era chiamata affettuosamente «la dutùra». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 2 aprile 2021) Un mese fa ilPasqualeaveva contratto il Covid assieme alla moglie Guglielmina, da sempre sua assistente e segretaria, al punto che a Spirano era chiamata affettuosamente «la dutùra».

Advertising

lussifer_ : @salutamincasa @widaucciu Io non mi trucco, pettino o mi curo per gli altri ma per me stessa! Io mi devo piacere e… - YumaTheBoxer : @BehemotWoland @NFratoianni Molto educato Continua a curarti dove vuoi, ti ho anche fatto gli auguri, e allora hai… - SplendorSolis00 : RT @giulianol: @Lotus_1979 No, questo è parte di un sistema in cui tutto si tiene: non curo perché il mio obiettivo è vaccinare in massa e… - lucabattanta : RT @giulianol: @Lotus_1979 No, questo è parte di un sistema in cui tutto si tiene: non curo perché il mio obiettivo è vaccinare in massa e… - giulianol : @Lotus_1979 No, questo è parte di un sistema in cui tutto si tiene: non curo perché il mio obiettivo è vaccinare in… -

Ultime Notizie dalla rete : Curò gli Damiani: "Gli agenti fanno solo gli interessi dei giocatori. Galtier? Persona magnifica, sono suo amico. In Italia farebbe bene". I procuratori fanno sempre gli interessi dei propri assistiti. Credo che alla fine rimarrà al Milan. De Laurentiis vuole Galtier? Ha fatto un'esperienza al Monza. È un allenatore molto preparato e ...

Andrea Stramezzi: "Ecco come curare a casa sin dai primi sintomi" Poi bisogna subito informare il proprio medico di famiglia , che prescriverà gli altri farmaci, dopo una visita a domicilio. Se però non dovesse uscire o indicasse di attendere, io suggerisco di ...

Bentley e Rolls Royce: nel garage sono abbandonati 13 esemplari autoblog.it I procuratori fanno sempreinteressi dei propri assistiti. Credo che alla fine rimarrà al Milan. De Laurentiis vuole Galtier? Ha fatto un'esperienza al Monza. È un allenatore molto preparato e ...Poi bisogna subito informare il proprio medico di famiglia , che prescriveràaltri farmaci, dopo una visita a domicilio. Se però non dovesse uscire o indicasse di attendere, io suggerisco di ...