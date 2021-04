Curare le piante: benefici fisici e mentali di fare giardinaggio (Di venerdì 2 aprile 2021) Ti senti anchilosato e spossato da una vita sedentaria troppo spesso passata all’interno delle quattro mura domestiche? È ora di trascorrere un pò di tempo all’aperto e, perchè no, di rimettersi in forma. In questo articolo non ti proporremo le solite attività sportive, come la corsa, il nuoto o l’andare in bicicletta. Perché sappiamo che puntualmente, ogni primavera, cominci a praticarle, ma poi la cosa non dura molto. Ti stupiremo quindi, con un’attività alternativa, da svolgere sempre all’aria aperta, faticosa quanto basta e che ti rigenererà non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello mentale. Stiamo parlando del giardinaggio. Curare le piante in giardino fa bene alla salute, ecco perchè Ti vediamo lì, davanti al computer, con aria preoccupata, mentre cerchi di aprire il file della risonanza magnetica che hai fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Ti senti anchilosato e spossato da una vita sedentaria troppo spesso passata all’interno delle quattro mura domestiche? È ora di trascorrere un pò di tempo all’aperto e, perchè no, di rimettersi in forma. In questo articolo non ti proporremo le solite attività sportive, come la corsa, il nuoto o l’andare in bicicletta. Perché sappiamo che puntualmente, ogni primavera, cominci a praticarle, ma poi la cosa non dura molto. Ti stupiremo quindi, con un’attività alternativa, da svolgere sempre all’aria aperta, faticosa quanto basta e che ti rigenererà non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello mentale. Stiamo parlando dellein giardino fa bene alla salute, ecco perchè Ti vediamo lì, davanti al computer, con aria preoccupata, mentre cerchi di aprire il file della risonanza magnetica che hai fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Curare piante Un orto sul balcone: piccole colture fai da te Curare le piante richiede delicatezza e precisione: la nostra attenzione si focalizzerà sulle nostre amiche verdi, distogliendoci dalle preoccupazioni quotidiane. Gli esperti parlano addirittura di ...

In pochi conoscono questi metodi utilissimi per curare le orchidee Tra le piante più apprezzate e amate dagli italiani troviamo senza ombra di dubbio le orchidee. I fiori di ... in pochi conoscono questi metodi utilissimi per curare le orchidee. Strofinando sulle ...

Curare le piante: benefici fisici e mentali di fare giardinaggio Il Corriere della Città Sestri, piante di ciliegio in via Fasce L'amministrazione comunale: "I lavori di potatura hanno avuto infatti come oggetto le piante di differenti zone centrali e periferiche della città" ...

Curare i corsi d’acqua, prevenire i dissesti Gli interventi del Consorzio di bonifica previsti per quest’anno. La Sieve sorvegliata speciale. Un monitoraggio costante ...

