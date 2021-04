Cura e igiene degli animali, si riapre. Ennesima battaglia vinta per la Cna Salerno (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ consentita l’attività dei servizi di Cura e igiene degli animali da compagnia. Lo ha chiarito ieri mattina l’Unità di crisi della Regione Campania, spiegando che le attività che corrispondono al codice Ateco 96.09.04 possono quindi proseguire, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni, aggiuntive rispetto ai protocolli già in uso: i servizi potranno essere erogati esclusivamente previo appuntamento e autodichiarazione, da parte del proprietario, che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da Covid-19 ed esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio (modalità consegna animale- toelettatura- ritiro animale) ed evitando la permanenza di persone nei locali preposti. E’ obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 aprile 2021) E’ consentita l’attività dei servizi dida compagnia. Lo ha chiarito ieri mattina l’Unità di crisi della Regione Campania, spiegando che le attività che corrispondono al codice Ateco 96.09.04 possono quindi proseguire, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni, aggiuntive rispetto ai protocolli già in uso: i servizi potranno essere erogati esclusivamente previo appuntamento e autodichiarazione, da parte del proprietario, che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da Covid-19 ed esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio (modalità consegna animale- toelettatura- ritiro animale) ed evitando la permanenza di persone nei locali preposti. E’ obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione ...

