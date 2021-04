Cuba | l’Italia e lo stop delle sanzioni

Leggi su butac

(Di venerdì 2 aprile 2021) C’è qualcosa che non va nella narrazione che tanti stanno cavalcando, c’è qualcosa che non torna nella maniera in cui molte testate giornalistiche stanno riportando una specifica notizia di cui tanti ci state chiedendo conto. Vi riporto un titolo di quelli che ci avete segnalato:volta le spalle ae vota sì all’embargo Questa è Fanpage, ma titoli simili si trovano un po’ ovunque, qui AdnKronos che intervista Marco Rizzo:, Marco Rizzo: “Su voto all’Onu governo italiano ingrato e succube degli Usa” E ancora il Manifesto:all’Onu a favoreI fatti non sono proprio come ci vengono raccontati. Vediamo di capirci. La settimana scorsa è stata presentata all’ONU una mozione che parla di “unilateral coercive measures” che ...