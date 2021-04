Cruella sarà come Joker? Emma Stone chiarisce | “Non penserei di paragonarmi a Joaquin Phoenix”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 2 aprile 2021) Crudelia De Mon è uno di quei personaggi che, volente o nolente, non si può non amare. Sfrontata, ironica e terribilmente chic, la villain Disney dimostra di resistere alla prova del tempo. Tra qualche mese, infatti, la perfida stilista tornerà sullo schermo e,sappiamo, spetterà adl’oneroso compito di rivestirne i (sontuosi) panni. Il film, chedisponibile a partire dal prossimo 28 maggio in Accesso Vip su Disney+, ripercorrerà la storia della giovane Crudelia, quando ancora rispondeva al nome Estella De Vil. C’è però chi, basandosi da quanto visto nel trailer, ha intessuto un paragone con un’altra icona “oscura”: stiamo parlando deldi. A esprimere il proprio parere è intervenuta la stessa...