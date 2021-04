Crisanti insulta gli imprenditori allo stremo | “Le riaperture? Demagogia | bene chiudere ad aprile”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr — Per Andreale proteste di, esercenti e ristoratoriche chiedono di poter lavorare per non finire sul lastrico sono un «assalto alla diligenza»., quindi, ha fatto il governo con l’ultimo decreto che abolisce le zone gialle in tutta Italia fino a maggio. Poi si, vedrà.mai così offensivo Lo ha detto veramente, anche se ieri era il primo: non si tratta di un pesce. Con un disprezzo intollerabile verso la spina dorsale economica del Paese e di centinaia di migliaia di famiglie che in questo momento non sanno se arriveranno economicamente alla fine del semestre. Ne ha dette tante, il virologo, ma mai come stavolta le sue parole risultano così offensive e sprezzanti. Così spietate ...