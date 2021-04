Crisanti | Ci saranno ondate sempre più basse | la situazione si stabilizzerà verso settembre-ottobre

Leggi su huffingtonpost

"Se il 30 di aprile si abbassano i contagi e il numero di morti diminuisce a quel punto la zona gialla diventa plausibile. Parlare di aperture adesso non ha senso". A dirlo è Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell'ateneo cittadino, ospite della trasmissione Un giorno da pecora su RaiRadio1. "È la letalità che conta: possiamo anche convivere con 5-10.000 casi al giorno se i morti sono una decina al giorno. Ora siamo a 25.000 contagi e 500 morti: parlare ora di riapertura non ha senso", dice. Alla domanda 'quando ne usciremo?', lo scienziato replica: "Credo che sarà una cosa per fasi. Prima arriverà il calo della letalità, poi vedremo che le