Covid, Zangrillo: “Basta narrazione del terrore, ora guardiamo a ripresa” (Di venerdì 2 aprile 2021) Continuare le vaccinazioni contro il Coronavirus per riprendere a vivere. “Il futuro noi dobbiamo interpretarlo sapendo cogliere tempestivamente i segnali positivi. E, quindi, Basta con la narrazione quotidiana che porta a terrorizzare e spaventare. Io mi rivolgo a un pubblico di persone responsabili. Dobbiamo dire che dovremo vaccinarci” contro il Covid “ma a poco a poco dobbiamo riprendere a vivere. Perché sennò moriamo non di virus, ma di tutto il resto” dice all’Adnkronos Salute Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano. “Comprendo che farà indispettire molti questo richiamo all’ottimismo e ci sarà qualcuno che penserà che sia un segno di irresponsabilità, ma io invece penso di rivolgermi con argomenti molto solidi a persone che necessariamente hanno compreso nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Continuare le vaccinazioni contro il Coronavirus per riprendere a vivere. “Il futuro noi dobbiamo interpretarlo sapendo cogliere tempestivamente i segnali positivi. E, quindi,con laquotidiana che porta a terrorizzare e spaventare. Io mi rivolgo a un pubblico di persone responsabili. Dobbiamo dire che dovremo vaccinarci” contro il“ma a poco a poco dobbiamo riprendere a vivere. Perché sennò moriamo non di virus, ma di tutto il resto” dice all’Adnkronos Salute Alberto, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano. “Comprendo che farà indispettire molti questo richiamo all’ottimismo e ci sarà qualcuno che penserà che sia un segno di irresponsabilità, ma io invece penso di rivolgermi con argomenti molto solidi a persone che necessariamente hanno compreso nel ...

