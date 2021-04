Covid | Zaia annuncia | “Veneto arancione dalla prossima settimana”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il presidente della Regione, Luca, in conferenza stampa: "Ho parlato con il ministro Speranza, salvo sorprese saremo arancioni. Ancora non sappiamo se da martedì o mercoledì dopo Pasqua. Dobbiamo stare attenti, perché dall'si può tornare al rosso". L'articolo .

in Veneto Sono già due o tre giorni che registriamo un calo negli ospedali, questo dato deve consolidarsi, lo speriamo - ha auspicato- . La luce in fondo al tunnel si vede, e non è il ...Il governatore Lucaha indicato quello che potrebbe essere il target per la regione: 'Potremmo fare 80mila vaccinazioni al giorno con il personale messo in campo - ha detto - , però ci ...Il presidente del Veneto ha anticipato la novità che partirà da dopo Pasquetta. «I dati sui contagi e sui ricoveri migliorano e si abbassa l'età media dei positivi, segno che le vaccinazioni funzionan ...Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia, dopo aver parlato con il ministro Speranza ... Riaprono i centri sportivi che offrono sport individuali come tennis o golf. Coronavirus Veneto, il bollettino ...