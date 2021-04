Covid | Zaia annuncia | “Veneto arancione dalla prossima settimana Dad al 50% alle superiori fino al 30 aprile”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il presidente della Regione, Luca, in conferenza stampa: "Ho parlato con il ministro Speranza, salvo sorprese saremo arancioni. Ancora non sappiamo se da martedì o mercoledì dopo Pasqua. Dobbiamo stare attenti, perché dall'si può tornare al rosso". L'articolo .

Lo ha riferito oggi il presidente regionale Luca. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 386.038. Gli attuali positivi sono 37.999. Si registrano 29 decessi, con il totale a 10.C'è una pallida luce in fondo al tunnel: i dati sull'emergenza sanitaria forniti dal Governatore Luca, restituiscono uno scenario in leggero miglioramento.(ANSA) - VENEZIA, APR 2 - Sono 1.567 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, con un'incidenza del 3,92% sui 39.925 tamponi effettuati. Lo ha riferito oggi il presidente ...Partiamo dall'attuale mappa delle zone Covid. In zona arancione si trovano le regioni Abruzzo ... ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del punto stampa convocato ...