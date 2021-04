Covid, Veneto, Marche e Trento in zona arancione. L'Iss: 'Rt cala a 0,98, ma terapie intensive oltre la soglia critica' (Di venerdì 2 aprile 2021) Notizie contrastanti dal monitoraggio Iss - Ministero della Salute sulla pandemia di Covid in Italia: da una parte Rt in discesa, dall'altra terapie intensive ancora oltre la soglia critica. Il valore ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Notizie contrastanti dal monitoraggio Iss - Ministero della Salute sulla pandemia diin Italia: da una parte Rt in discesa, dall'altraancorala. Il valore ...

