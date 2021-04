Covid: vaccini, accordo Regione Lombardia-università su medici specializzandi (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha approvato una delibera che prevede l'accordo di cooperazione con le università lombarde per la campagna vaccinale Covid-19 e il relativo avviso per raccogliere la disponibilità dei medici in formazione specialistica. L'accordo verrà sottoscritto prossimamente dalla vicepresidente regionale e dai rettori. La spesa complessiva presunta, pari a 20 milioni di euro, non prevede oneri a carico del bilancio regionale. Il protocollo d'intesa sottoscritto tra governo, Regioni e associazioni dei medici 'in formazione specialistica' il 6 marzo 2021 impegnava il governo ad adottare uno o più provvedimenti urgenti per lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) - La giunta della, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha approvato una delibera che prevede l'di cooperazione con lelombarde per la campagna vaccinale-19 e il relativo avviso per raccogliere la disponibilità deiin formazione specialistica. L'verrà sottoscritto prossimamente dalla vicepresidente regionale e dai rettori. La spesa complessiva presunta, pari a 20 milioni di euro, non prevede oneri a carico del bilancio regionale. Il protocollo d'intesa sottoscritto tra governo, Regioni e associazioni dei'in formazione specialistica' il 6 marzo 2021 impegnava il governo ad adottare uno o più provvedimenti urgenti per lo ...

