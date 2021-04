Covid: vaccini, accordo Regione Lombardia-università su medici specializzandi (2) (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - L'avviso per raccogliere le disponibilità degli specializzandi prevede l'impiego di medici in formazione specialistica di qualsiasi specialità e anno di corso. Con incarichi, di tipo libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa, per un periodo massimo di due mesi, prorogabili, e un compenso orario di 40 euro lordi omnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali. Il loro orario di lavoro sarà distribuito su tutta la settimana, secondo il programma delle attività vaccinali. L'orario sarà svolto al di fuori da quello dedicato alla formazione specialistica, con una media di 15 ore settimanali e un massimo mensile di 60 ore. "Promuovere questo accordo di cooperazione - aggiunge l'assessore al Welfare - rappresenta un altro tassello fondamentale per il proseguimento della campagna vaccinale lombarda, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) - L'avviso per raccogliere le disponibilità degliprevede l'impiego diin formazione specialistica di qualsiasi specialità e anno di corso. Con incarichi, di tipo libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa, per un periodo massimo di due mesi, prorogabili, e un compenso orario di 40 euro lordi omnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali. Il loro orario di lavoro sarà distribuito su tutta la settimana, secondo il programma delle attività vaccinali. L'orario sarà svolto al di fuori da quello dedicato alla formazione specialistica, con una media di 15 ore settimanali e un massimo mensile di 60 ore. "Promuovere questodi cooperazione - aggiunge l'assessore al Welfare - rappresenta un altro tassello fondamentale per il proseguimento della campagna vaccinale lombarda, che ...

MSF_ITALIA : I numeri della terza ondata #Covid19 in #Palestina sono preoccupanti. Continuiamo il nostro lavoro a supporto dell… - Adnkronos : “Vaccini ‘funzionicchiano’ contro variante inglese #covid”. - SkyTG24 : Uno stabilimento di Baltimora che produce i vaccini anti-Covid #Johnson&Johnson e #AstraZeneca avrebbe per sbaglio… - Cesare_Baronio : RT @alexbardi22: L'inganno dei #vaccini e la truffa #Covid, spiegata bene dal Dott. Salmaso, epidemiologo di grande esperienza, che, al con… - Ines56192759 : @Marek28165 @massidanu @PersempreNadia Nasce come antimalarica.Poi scoprono che cura Les..Led e artrite reumatoide.… -