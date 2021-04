Covid, ultime notizie. Vaccini, ripartizioni dosi tra Paesi Ue: tre Stati votano contro (Di venerdì 2 aprile 2021) Covid, le ultime notizie di oggi 2 aprile 2021 in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Le restrizioni per arginare la diffusione del Covid-19 continuano a essere in vigore in Italia e nel resto d’Europa. Per quanto riguarda i Vaccini, in Italia finora sono state somministrate 10,3 milioni di dosi a fronte di 12,2 milioni consegnate 3,2 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, venerdì 2 aprile, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie: LA DIRETTA Ore 07.00 – ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021), ledi oggi 2 aprile 2021 in Italia e nel mondoOGGI – Le restrizioni per arginare la diffusione del-19 continuano a essere in vigore in Italia e nel resto d’Europa. Per quanto riguarda i, in Italia finora sono state somministrate 10,3 milioni dia fronte di 12,2 milioni consegnate 3,2 milioni di persone hanno ricevuto entrambe leraccomandate – qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte ledi oggi, venerdì 2 aprile, sul-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ?: LA DIRETTA Ore 07.00 – ...

