Covid, ultime news. Bollettino, 21.932 contagi su 331.154 tamponi, 481 decessi. DIRETTA (Di venerdì 2 aprile 2021) Tasso di positività al 6,6%. Calano i ricoveri ordinari (-245), aumentano quelli in terapia intensiva (+23). Nell'ultima settimana 11 regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due (Campania e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 aprile 2021) Tasso di positività al 6,6%. Calano i ricoveri ordinari (-245), aumentano quelli in terapia intensiva (+23). Nell'ultima settimana 11 regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due (Campania e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss

