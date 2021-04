Covid: Turchia, parte il turismo dei vaccini in Russia (Di venerdì 2 aprile 2021) Un volo a Mosca per ricevere in anticipo il vaccino anti - Covid e godersi al contempo il fascino della capitale russa: a lanciare l'iniziativa sono alcune agenzie turistiche turche, che propongono ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) Un volo a Mosca per ricevere in anticipo il vaccino anti -e godersi al contempo il fascino della capitale russa: a lanciare l'iniziativa sono alcune agenzie turistiche turche, che propongono ai ...

La variante inglese ha circolato in almeno 15 Paesi prima di essere identificata ... direttore del Covid - 19 Modeling Consortium presso l'Università del Texas ad Austin e autore ... Francia, Grecia, Spagna, Germania, Olanda, Belgio, Italia, Romania, Polonia, Turchia, Cipro, Portogallo,...

