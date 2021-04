Covid | Rezza | “Richiami vaccino? Per ora in Italia si usa lo stesso della prima” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) “Sul richiamo con undiverso, gli inglesi con vari studi stanno valutando sul campo questa possibilità ma per ora non abbiamo dati da studi clinici, ma da qui a pochi mesi dovremmo averli. Per ora non abbiamo questo problema in, perché abbiamo abbastanza vaccini per fare icon locome da protocolli”, così il direttorePrevenzione del ministeroSalute Gianniin conferenza stampa dopo che oggi la Germania ha avanzato l’ipotesi, senza però prendere per il momento alcuna decisione, di inoculare ai cittadini sotto i 60 anni che hanno ricevuto unadose di Astrazeneca, undiverso per la seconda dose. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.