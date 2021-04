Covid Puglia, oggi 2.044 contagi e 25 morti: bollettino 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 2.044 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi 2 aprile. Registrati inoltre altri 25 morti secondo la tabella aggiornata. Anche se i nuovi positivi al Covid 19 in Puglia superano anche oggi quota 2.000, sono leggermente migliori i dati sull’infezione sia perché ieri erano molti di più, sia perché è molto aumentato il numero dei test. Secondo quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 14.031 test per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 2.044 casi positivi. Ieri i nuovi contagi avevano raggiunto la cifra record di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 2.044 i nuovida coronavirus in, secondo ildi. Registrati inoltre altri 25secondo la tabella aggiornata. Anche se i nuovi positivi al19 insuperano anchequota 2.000, sono leggermente migliori i dati sull’infezione sia perché ieri erano molti di più, sia perché è molto aumentato il numero dei test. Secondo quanto si legge nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 14.031 test per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 2.044 casi positivi. Ieri i nuoviavevano raggiunto la cifra record di ...

