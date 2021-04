Covid | Provenzano | ‘vili intimidazioni non fermeranno instancabile lavoro Speranza’

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Solidarietà a Roberto Speranza per le minacce ricevute. C’è un’insopportabile personalizzazione delche sta svolgendo nella lotta alla pandemia. Per fortuna queste vilinon lo. Un abbraccio a Roberto e alla sua meravigliosa famiglia”. Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Giada62427771 : RT @LiveSicilia: Provenzano: “Il Covid come il nazismo, i giovani sono a rischio” - LiveSicilia : Provenzano: “Il Covid come il nazismo, i giovani sono a rischio” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Provenzano

Il Dubbio

Leggi notizie correlate ? Vaccini, il generale Figliuolo: "In arrivo 3 milioni di dosi" ? Aumentano i contagi, scuole chiuse a Canicattì ?: "Ilcome il nazismo, i giovani sono a ...... ovvero dall' indice di contagio e dal tasso di saturazione degli ospedali, dei repartie ... ha detto il vicesegretario del Pd Giuseppe. Da domani intanto otre metà del Paese sarà ...Per fortuna queste vili intimidazioni non lo fermeranno. Un abbraccio a Roberto e alla sua meravigliosa famiglia". Lo scrive su Twitter il vice segretario del Pd Giuseppe Provenzano.La presidente Chiassai Martini: "Finalmente arrivano soldi veri che utilizzeremo per l’edilizia scolastica, la manutenzione e la mappatura dei viadotti". "Sulla pandemia tanti errori della Regione spe ...