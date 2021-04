Covid: portale Poste funziona, sollievo utenti e prenotazioni in pochi minuti (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) - E' il primo giorno del portale di Poste in Lombardia e, stando ai primi riscontri di 75-79enni e dei loro familiari che hanno prenotato la vaccinazione questa mattina, la piattaforma funziona bene e senza intoppi, con un percorso facile e intuitivo. "Finalmente", è la voce univoca, di sollievo, che si raccoglie in Lombardia. Anche su Twitter, l'approvazione è generale: "Prenotato vaccino Covid per mio padre 75enne, in Lombardia. Esperienza totalmente diversa dalla prenotazione del suocero over80. In un minuto prenotato tutto, sms arrivato all'istante, dietro casa. Poste batte Aria 100-0", scrive un utente. I tempi di attesa "sono umani" sottolinea un altro, che ha aspettato in coda 18 minuti. "Il nuovo portale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) - E' il primo giorno deldiin Lombardia e, stando ai primi riscontri di 75-79enni e dei loro familiari che hanno prenotato la vaccinazione questa mattina, la piattaformabene e senza intoppi, con un percorso facile e intuitivo. "Finalmente", è la voce univoca, di, che si raccoglie in Lombardia. Anche su Twitter, l'approvazione è generale: "Prenotato vaccinoper mio padre 75enne, in Lombardia. Esperienza totalmente diversa dalla prenotazione del suocero over80. In un minuto prenotato tutto, sms arrivato all'istante, dietro casa.batte Aria 100-0", scrive un utente. I tempi di attesa "sono umani" sottolinea un altro, che ha aspettato in coda 18. "Il nuovo...

zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - MedexTV : Varese, vaccinazione Covid: online il portale per le persone vulnerabili in cura nell'ASST Sette Laghi - bizcommunityit : Covid Lombardia, online portale Poste per prenotare vaccini: come si fa - danieledv79 : RT @itsaudade: Il nuovo portale per la vaccinazione anti Covid della @RegLombardia per ora funziona molto bene. Finalmente - itsaudade : Il nuovo portale per la vaccinazione anti Covid della @RegLombardia per ora funziona molto bene. Finalmente -