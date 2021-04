Covid: Pasqua blindata, aumentano i controlli. Colori delle regioni: oggi la nuova ordinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) Da domani sabato 3 aprile tutte le regioni italiane torneranno in zona rossa per tre giorni. Compresa cioè la domenica di Pasqua (4 aprile) e il lunedì di pasquetta. Si tratta del mini lockdown per le festività. Il Viminale ha chiesto ai prefetti di intensificare i controlli sulle strade. Entro oggi 2 aprile la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, fisserà i Colori delle regioni per dopo le feste. Decine di migliaia di agenti Le forze dell’ordine, che saranno in campo con 70 mila unità, dovranno presidiare le aree urbane più esposte al rischio di assembramenti. Ovvero parchi, litorali, arterie stradali e autostradali, stazioni, porti e aeroporti. Un monitoraggio rigoroso ma equilibrato, come l’ha definito il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 2 aprile 2021) Da domani sabato 3 aprile tutte leitaliane torneranno in zona rossa per tre giorni. Compresa cioè la domenica di(4 aprile) e il lunedì di pasquetta. Si tratta del mini lockdown per le festività. Il Viminale ha chiesto ai prefetti di intensificare isulle strade. Entro2 aprile ladel ministro della Salute, Roberto Speranza, fisserà iper dopo le feste. Decine di migliaia di agenti Le forze dell’ordine, che saranno in campo con 70 mila unità, dovranno presidiare le aree urbane più esposte al rischio di assembramenti. Ovvero parchi, litorali, arterie stradali e autostradali, stazioni, porti e aeroporti. Un monitoraggio rigoroso ma equilibrato, come l’ha definito il ...

