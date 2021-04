Covid, ormai siamo oltre i 110mila morti. Rezza rassicura: «Il ritorno alla normalità è a portata» (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 i nuovi casi di Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia dopo aver analizzato 331.154 tamponi. L’indice di positività si attesta così intorno al 6,6%, rimanendo stabile rispetto a ieri. Calano invece i deceduti, che oggi sono stati 481, mentre ieri erano stati 501. Complessivamente, però, il dato di oggi sulle vittime porta a sfondare una nuova soglia (non solo) psicologica: il superamento dei 110mila morti per Covid dall’inizio della pandemia. Superati i 110mila morti per Covid Ad oggi, infatti, le vittime si attestano a 110.328. Insomma, per ora, il «ritorno alla normalità» sembra ancora piuttosto lontano. Eppure le autorità sanitarie continuano a ripetere che «può avvenire in tempi relativamente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 i nuovi casi diriscontrati nelle ultime 24 ore in Italia dopo aver analizzato 331.154 tamponi. L’indice di positività si attesta così intorno al 6,6%, rimanendo stabile rispetto a ieri. Calano invece i deceduti, che oggi sono stati 481, mentre ieri erano stati 501. Complessivamente, però, il dato di oggi sulle vittime porta a sfondare una nuova soglia (non solo) psicologica: il superamento deiperdall’inizio della pandemia. Superati iperAd oggi, infatti, le vittime si attestano a 110.328. Insomma, per ora, il «» sembra ancora piuttosto lontano. Eppure le autorità sanitarie continuano a ripetere che «può avvenire in tempi relativamente ...

