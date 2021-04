Covid | online portale Poste per prenotare vaccini in Lombardia

(Di venerdì 2 aprile 2021) Milano, 2 apr. (Adnkronos) – E’ildiper la prenotazione della vaccinazione antiin(Alle 8, quando era prevista l’attivazione della piattaforma, gli utenti in coda erano 80 e l’avvio della procedura per fissare l’appuntamento ha richiesto qualche secondo. In home page c’è la prima fascia d’età a cui è destinata la prenotazione: i nati negli anni tra il 1942 e il 1946, che hanno tra 75 e 79 anni. Ildà la possibilità di aderire anche agli over 80 che ancora non si sono ancora registrati su Aria o non hanno ricevuto la data del vaccino, e lo stesso vale per il personale scolastico. canale ‘digitale’ è solo uno degli strumenti con cui si può: i cittadini potranno chiamare un call center (800-894-545), rivolgersi ai ...

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 58.888 tamponi effettuati, sono 4.483 i nuovi positivi (7,6%). I guariti/dimessi sono 4.178 ????… - Open_gol : «Tutte queste oscillazioni che hanno stremato l’Italia sono il risultato della pressione per provvedimenti demagogi… - Open_gol : Dalla Sicilia venivano trasmessi numeri falsi all'Iss sull'andamento della pandemia secondo le accuse della procura… - S_ip411 : Hey, è online JENNER#4, la newsletter per fare il punto sui vaccini. Oggi un confronto tra #Uk e Italia con… - SmartGasMed : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 58.888 tamponi effettuati, sono 4.483 i nuovi positivi (7,6%). I guariti/dimessi sono 4.178 ???? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid online

Adnkronos

...ha messo in campo questo portale web dedicato per effettuare una richiesta di prenotazione, ...in profonda difficoltà economica a causa delle conseguenze disastrose della pandemia di- 19. ...ALTRI EVENTIAlle 18, in diretta dal Seminario Maggiore di Trento, il gruppo Labirinti ... pathos e pietas e, con il medesimo spirito, noi desideriamo rendere omaggio alle vittime dele ...Fino a due anni fa si divertiva a navigare in internet e ad acquistare online prodotti per sé e la sua famiglia. Poi spinto dall’amore dei suoi cari, a cui il lavoro precedente ...Livio Corazza presiederà, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, la liturgia della passione che sarà ... in via delle Caminate; oppure online tramite la piattaforma Zoom. Per accedere in ...