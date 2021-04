Covid oggi Italia, regioni: bollettino contagi e tabella 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus nelle regioni oggi, venerdì 2 aprile, con la tabella regione per regione. Le ultime news sui nuovi casi di Covid e il tasso di positività nella giornata in cui l’indice Rt nazionale scende 0.98. Il Veneto rimane in zona arancione. I numeri delle regioni:Sono 1.567 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 2 aprile, secondo il bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore, secondo la tabella, sono stati registrati 29 morti. Da ieri sono stati eseguiti 39.925 tamponi, l’incidenza è al 3,92%. I ricoverati totali sono 2.230, con un calo di 12 unità. Le persone in terapia intensiva per Covid sono 299, in ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 aprile 2021) (Adnkronos) – I dati della Protezione Civile suida coronavirus nelle, venerdì 2, con laregione per regione. Le ultime news sui nuovi casi die il tasso di positività nella giornata in cui l’indice Rt nazionale scende 0.98. Il Veneto rimane in zona arancione. I numeri delle:Sono 1.567 ida coronavirus in Veneto, 2, secondo ildella regione. Nelle ultime 24 ore, secondo la, sono stati registrati 29 morti. Da ieri sono stati eseguiti 39.925 tamponi, l’incidenza è al 3,92%. I ricoverati totali sono 2.230, con un calo di 12 unità. Le persone in terapia intensiva persono 299, in ...

