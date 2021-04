Covid | oggi 21 932 nuovi casi e 481 morti | il bollettino del 2 aprile 2021

(Di venerdì 2 aprile 2021)Italia,, contagi, guariti Ultime 24 ore: 21.932 Decessi: 481 Tamponi effettuati: 331.154 Terapie intensive: +23 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 565.295totali: 3.629.000 Decessi: 110.328 Guariti: 2.953.377 In Italia, venerdì 2, si registrano 21.932positivi (+1.816) e 481. Ieri c’erano stati 23.649e 501. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 331.154 test tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività resta stabile al 6,6 per cento. Rispetto alle terapie ...

matteosalvinimi : ???????????? Dall'incontro di oggi a Budapest con il premier ungherese Viktor #Orbán e il premier polacco Mateusz… - fattoquotidiano : Oggi in tutto il mondo è la giornata della "consapevolezza" sull'autismo. Famiglie e associazioni continuano a chie… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio…

Dunque da stamani vigono nuove regole e divieti anti, in particolare per limitare gli ... Vediamo dunque cosa si può fare, sabato 3 aprile 2021. Spostamenti tra regioni Il 3, 4 e 5 aprile è ...Ma alla finequesto pass è arrivato ed è ancora meglio perché era la mia gara, piango per l'... Battut e Arianna Castiglioni - appena rientrata dopo il- e Benedetta Pilato , capaci proprio ...I fatti lo hanno poi clamorosamente smentito dato che durante la seconda ondata di Covid dell'autunno scorso, ci sono state quasi il doppio delle vittime della prima ondata. Nonostante questo, ...Sono 513 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 2 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 26 morti. Secondo la tabella, nel dettaglio, su 7.279 tampon ...