Covid, obbligo di mascherina a scuole per i bambini under 12. La decisione del Consiglio di Stato (Di venerdì 2 aprile 2021) A oltre un anno dall'inizio della pandemia di Covid tra i punti fermi delle regole anti contagio c'è sempre Stato l'uso corretto delle mascherine. Anche per la popolazione più giovane. Oggi il Consiglio di Stato conferma l'obbligo del dispositivo di protezione a scuola anche per i bambini che hanno meno di 12 anni, respingendo l'istanza cautelare di un gruppo di genitori i cui figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori. In un decreto monocratico il presidente delle Terza Sezione, Franco Frattini, sottolinea che pur "nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l'obbligo conteStato non si caratterizza per la 'manifesta irragionevolezza'", tanto da consentire al giudice ...

