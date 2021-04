Covid, news. La Sicilia rischia il rosso, il Veneto spera nell'arancione. DIRETTA (Di venerdì 2 aprile 2021) Record vaccinazioni in Italia: 282mila somministrazioni in un giorno. Ma l'Oms striglia l'Europa: troppo lenta. Le dosi dei vaccini verranno prontamente distribuite sul territorio nazionale con vettori di Poste Italiane (Sda) e della Difesa. Da domani la zona rossa di Pasqua. Il Viminale raccomanda controlli più severi. Oggi il nuovo monitoraggio, Veneto e Campania sperano nell'arancione da martedì. Ieri altri 501 decessi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 aprile 2021) Record vaccinazioni in Italia: 282mila somministrazioni in un giorno. Ma l'Oms striglia l'Europa: troppo lenta. Le dosi dei vaccini verranno prontamente distribuite sul territorio nazionale con vettori di Poste Italiane (Sda) e della Difesa. Da domani la zona rossa di Pasqua. Il Viminale raccomanda controlli più severi. Oggi il nuovo monitoraggio,e Campanianoda martedì. Ieri altri 501 decessi

Advertising

StampaTorino : Festino da 20 persone a casa Mckennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid - juventusfc : COVID 19 - Giocatore positivo: - repubblica : Ricoverato per Covid a 93 anni, nella Rsa lo danno per morto e gli rubano tutto. Ma lui sopravvive e fa denuncia - marcelgiorda : RT @piolapiola74: Buongiorno - worldobserver70 : RT @repubblica: Covid: scoperti i punti deboli del virus: serviranno per nuovi vaccini -