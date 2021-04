Covid, news. Iss: Rischio alto in 6 Regioni, moderato in 13. DIRETTA (Di venerdì 2 aprile 2021) Nell'ultima settimana undici Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due (Campania e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. E' quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. Quattro Regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Puglia e Veneto) riportano molteplici allerte di resilienza. Da domani la zona rossa di Pasqua. Il Viminale raccomanda controlli più severi. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 aprile 2021) Nell'ultima settimana undicihanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due (Campania e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. E' quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. Quattro(Calabria, Emilia-Romagna, Puglia e Veneto) riportano molteplici allerte di resilienza. Da domani la zona rossa di Pasqua. Il Viminale raccomanda controlli più severi.

