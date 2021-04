Covid, news. Bollettino del 2 aprile: 21.932 contagi su 331.154 tamponi, 481 decessi (Di sabato 3 aprile 2021) Tasso di positività al 6,6%. Calano i ricoveri ordinari (-245), aumentano quelli in terapia intensiva (+23). Il nostro paese supera le 110 mila vittime. Nell'ultima settimana 11 regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due (Campania e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 aprile 2021) Tasso di positività al 6,6%. Calano i ricoveri ordinari (-245), aumentano quelli in terapia intensiva (+23). Il nostro paese supera le 110 mila vittime. Nell'ultima settimana 11 regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due (Campania e Valle d'Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss

