Covid Napoli, ricoverati insieme dopo 60 anni di matrimonio, si tengono per mano in ospedale (Di venerdì 2 aprile 2021) Covid Napoli, ricoverati insieme dopo 60 anni di matrimonio. La storia di F e C, due anziani di 86 anni, sposati da 60, che sono risultati positivi al Coronavirus e sono stati ricoverati insieme all’ospedale Loreto Mare di Napoli. I sanitari hanno ricoverato la coppia nella stessa stanza, di modo che possano tenersi per mano mentre sono sdraiati nei loro letti. Una storia commovente quella che arriva da Napoli e che ha per protagonisti F e C, due anziani di 86 anni che stanno insieme da una vita, 60 anni, uniti anche nella sfortuna: entrambi, infatti, sono risultati positivi al Coronavirus. A ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 2 aprile 2021)60di. La storia di F e C, due anziani di 86, sposati da 60, che sono risultati positivi al Coronavirus e sono statiall’Loreto Mare di. I sanitari hanno ricoverato la coppia nella stessa stanza, di modo che possano tenersi permentre sono sdraiati nei loro letti. Una storia commovente quella che arriva dae che ha per protagonisti F e C, due anziani di 86che stannoda una vita, 60, uniti anche nella sfortuna: entrambi, infatti, sono risultati positivi al Coronavirus. A ...

Advertising

SkySport : Napoli, Zielinski prima positivo e poi negativo al Covid: attesi esiti nuovi test - DiMarzio : #Napoli, timore #Covid per #Zielinski: attesa per l'esito del test molecolare - Agenzia_Ansa : 'Io apro' in piazza a Napoli: 'Il 7 aprile riapriamo tutti'. Manifestazione nella città partenopea contro il blocco… - NapoliCalciogol : TOP NEWS ore 17 – Juve, Bonucci è positivo al Covid-19. Buone notizie per Milan e Napoli - hardcorejudas : RT @GenCar5: Si è dimesso (si è licenziato) il primario della rianimazione dell’Ospedale del Mare di Napoli, Pio Zannetti. Semplicemente, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli RYANAIR lancia tre nuove rotte e aumenta i voli da Cagliari questa estate ... nonché collegamenti domestici con Bologna e Napoli I clienti italiani possono prenotare le loro ... Poiché le restrizioni legate al Covid cambiano continuamente, i clienti Ryanair possono ora prenotare ...

CdS: Ansia Napoli, per Zielinski torna l'incubo Covid Momenti di ansia in casa Napoli per Zielinski, dal ritiro della sua Nazionale torna l' incubo Covid: oggi il test decisivo.

Covid a Napoli, caos assistenza all’Ospedale del Mare: il primario si dimette ilmattino.it EMERGENZA CONTINUA Una Juventus in emergenza continua, queste sembrano essere le indicazioni che riguardano la formazione bianconera. Prima la squalifica di Buffon, poi i casi di covid che hanno colpito Merih Demiral e.

Dybala, Arthur e McKennie verso l’esclusione nel derby I tanti problemi legati agli infortuni e al COVID che hanno afflitto la Juventus in questa stagione ... attesi dalle sfide contro il Torino, il Napoli e il Genoa.

... nonché collegamenti domestici con Bologna eI clienti italiani possono prenotare le loro ... Poiché le restrizioni legate alcambiano continuamente, i clienti Ryanair possono ora prenotare ...Momenti di ansia in casaper Zielinski, dal ritiro della sua Nazionale torna l' incubo: oggi il test decisivo.Una Juventus in emergenza continua, queste sembrano essere le indicazioni che riguardano la formazione bianconera. Prima la squalifica di Buffon, poi i casi di covid che hanno colpito Merih Demiral e.I tanti problemi legati agli infortuni e al COVID che hanno afflitto la Juventus in questa stagione ... attesi dalle sfide contro il Torino, il Napoli e il Genoa.