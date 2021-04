Covid, Milano: scoperta in Italia una nuova variante (Di venerdì 2 aprile 2021) La “variante milanese” è stata scoperta nel laboratorio Cerba HealthCare di Milano dalla taskforce coordinata dal virologo Francesco Broccolo E’ stata scoperta una variante di Covid-19. Si tratta di una “variante milanese”, scoperta nel laboratorio Cerba HealthCare di Milano dalla taskforce coordinata dal virologo Francesco Broccolo, dell’Università degli Studi Milano Bicocca. È stato depositato oggi, venerdì 2 aprile, sui database internazionali il sequenziamento completo del genoma. L’equipe di Francesco Broccolo aveva osservato all’inizio di marzo una combinazione di mutazioni mai riscontrate prima, che comprende caratteristiche delle varianti nigeriana e inglese. Il risultato del sequenziamento dell’intero genoma ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 aprile 2021) La “milanese” è statanel laboratorio Cerba HealthCare didalla taskforce coordinata dal virologo Francesco Broccolo E’ stataunadi-19. Si tratta di una “milanese”,nel laboratorio Cerba HealthCare didalla taskforce coordinata dal virologo Francesco Broccolo, dell’Università degli StudiBicocca. È stato depositato oggi, venerdì 2 aprile, sui database internazionali il sequenziamento completo del genoma. L’equipe di Francesco Broccolo aveva osservato all’inizio di marzo una combinazione di mutazioni mai riscontrate prima, che comprende caratteristiche delle varianti nigeriana e inglese. Il risultato del sequenziamento dell’intero genoma ...

Advertising

caritas_milano : ??Emergenza COVID al Campo profughi di Lipa Scoppiati diversi focolai a causa delle drammatiche condizioni igienic… - NicolaPorro : Torna il prof #Zangrillo del San Raffaele di Milano, con una denuncia choc: 'In pronto soccorso solo il 13% dei mal… - borghi_claudio : Tuttavia anche a Milano c'è un congruo numero di morti definiti covid e molti sono in terapia intensiva. Come si sp… - luigimedola : RT @MediasetTgcom24: Weekend di Pasqua, l'esercito presidia la stazione Centrale di Milano #covid - GiorgioGa78 : RT @NicolaPorro: Torna il prof #Zangrillo del San Raffaele di Milano, con una denuncia choc: 'In pronto soccorso solo il 13% dei malati ha… -