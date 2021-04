Covid: matrimoni, parrucchieri ed estetisti; il pensiero di Bonaccini (Di venerdì 2 aprile 2021) Il nuovo decreto che sarà in vigore a partire dal 7 aprile seguirà la linea prudenziale. Il timore per la maggiore contagiosità delle nuove varianti, la pressione sui sistemi sanitari e la necessità di tenere il terreno più favorevole possibili ai fini dell'efficacia della campagna vaccinale hanno imposto la scelta di misure restrittive. Non ci saranno zone gialle fino al 30 aprile e l'Italia sarà arancione o rossa. Salvo che, ovviamente, il check previsto dopo qualche settimana non porti a galla una situazione epidemiologica rientrata in maniera significativa sotto controllo. Covid e matrimoni: Bonaccini ricorda le criticità del wedding Sullo sfondo di queste circostanze c'è anche il dramma socio-economico di alcune categorie che pagano oltre dodici mesi di restrizioni e chiusure. A parlare di questo punto è stato Stefano ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 aprile 2021) Il nuovo decreto che sarà in vigore a partire dal 7 aprile seguirà la linea prudenziale. Il timore per la maggiore contagiosità delle nuove varianti, la pressione sui sistemi sanitari e la necessità di tenere il terreno più favorevole possibili ai fini dell'efficacia della campagna vaccinale hanno imposto la scelta di misure restrittive. Non ci saranno zone gialle fino al 30 aprile e l'Italia sarà arancione o rossa. Salvo che, ovviamente, il check previsto dopo qualche settimana non porti a galla una situazione epidemiologica rientrata in maniera significativa sotto controllo.ricorda le criticità del wedding Sullo sfondo di queste circostanze c'è anche il dramma socio-economico di alcune categorie che pagano oltre dodici mesi di restrizioni e chiusure. A parlare di questo punto è stato Stefano ...

