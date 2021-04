Covid, Lopalco: “Più casi fra il personale scolastico rispetto alla popolazione. Abbiamo fatto bene a chiudere le scuole” (Di venerdì 2 aprile 2021) "Abbiamo sempre sostenuto che la scuola, in piena circolazione pandemica, fosse una occasione di contagio ed il fatto che fra gli operatori scolastici si verifichino più casi rispetto al resto della popolazione ne è la prova. Siamo contenti di essere stati la prima regione non solo a promuoverne la vaccinazione, ma anche ad averla conclusa". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) "sempre sostenuto che la scuola, in piena circolazione pandemica, fosse una ocone di contagio ed ilche fra gli operatori scolastici si verifichino piùal resto dellane è la prova. Siamo contenti di essere stati la prima regione non solo a promuoverne la vaccinazione, ma anche ad averla conclusa". L'articolo .

