Covid Lombardia, 3.941 contagi e 97 morti: bollettino del 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 3.941 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi, 2 aprile, in Lombardia, di cui 197 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati 57.421, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 6,8%. I morti sono stati 97, per un totale complessivo dall'inizio della pandemia di 30.959. I ricoverati positivi al coronavirus sono 6.703, in calo di 120 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 857 ricoverati, 3 in meno di ieri. Secondo i dati della Regione Lombardia, i guariti e i dimessi sono stati 3.221 nelle ultime 24 ore. Nella provincia di Milano sono 1.273 i nuovi positivi, di cui 537 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 264, a Brescia 656, a Como 299, a Cremona ...

