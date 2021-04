Covid: Letta, ‘serve Dl imprese con attenzione sui costi fissi’ (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Per il Pd serve un #decretoimprese che intervenga sui costi fissi, per dare risposte a imprenditori e lavoratori che stanno sostenendo i costi della pandemia #Covid19. Chi paga un affitto e ha l’attività ferma deve avere la nostra attenzione. L’ho detto ieri a @RaiPortaaPorta”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta, rilanciando il video del suo intervento in Tv. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr (Adnkronos) – “Per il Pd serve un #decretoche intervenga suifissi, per dare risposte a imprenditori e lavoratori che stanno sostenendo idella pandemia #19. Chi paga un affitto e ha l’attività ferma deve avere la nostra. L’ho detto ieri a @RaiPortaaPorta”. Lo scrive su Twitter Enrico, rilanciando il video del suo intervento in Tv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Letta, 'serve Dl imprese con attenzione sui costi fissi'... - elnaza : @LaNotiziaTweet è andato in giro per mezzo mondo in barba alle restrizioni anti COVID di noi comuni mortali per and… - viralvideovlogs : RT @CarloSantaroni: da leggere!! #conte #arcuri #mascherine #covid #covid19 #DecretoCovid #pd #letta #m5s - Gladys82012839 : RT @CarloSantaroni: da leggere!! #conte #arcuri #mascherine #covid #covid19 #DecretoCovid #pd #letta #m5s - CBinnella : Il comune di #Padova a guida #PD ha fatto vaccinare tutti i suoi dipendenti considerandoli “categoria essenziale”.… -