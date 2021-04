Covid, l'appello di Biden: vi supplico, tenete alta la guardia (Di venerdì 2 aprile 2021) "I casi stanno risalendo. Il virus si sta diffondendo più velocemente in molti posti. I decessi stanno aumentando in alcuni Stati. Quindi vi chiedo, vi supplico: non torniamo indietro sui progressi ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 aprile 2021) "I casi stanno risalendo. Il virus si sta diffondendo più velocemente in molti posti. I decessi stanno aumentando in alcuni Stati. Quindi vi chiedo, vi: non torniamo indietro sui progressi ...

Advertising

CottarelliCPI : Ursula Von der Leyen ha ribadito l'urgenza di rendere operativi i Covid pass entro l'estate. Sottoscrivo in pieno i… - Corriere : «Vaccinate tutti gli autistici, le famiglie sono in ginocchio»: l'appello di Elio (di EELST) - Corriere : «Vaccinate tutti gli autistici, le famiglie sono in ginocchio»: l'appello di Elio (di ... - Corrado0M : RT @CottarelliCPI: Ursula Von der Leyen ha ribadito l'urgenza di rendere operativi i Covid pass entro l'estate. Sottoscrivo in pieno il suo… - latenightmary : Nessuno si salva da solo - Per vincere contro il Covid-19, il diritto alle cure deve essere per tutti. Firma l'app… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid appello Finale basca per Coppa Re di Spagna, caos assembramenti Ogni appello alla prudenza è stato inutile. La finale di Coppa del Re di Spagna fra le due squadre basche ... a suo tempo rinviata a causa del Covid. Svanito il sogno di essere allo stadio, i supporter ...

Covid, l'appello di Biden: vi supplico, tenete alta la guardia "I casi stanno risalendo. Il virus si sta diffondendo più velocemente in molti posti. I decessi stanno aumentando in alcuni Stati. Quindi vi chiedo, vi supplico: non torniamo indietro sui progressi ...

Covid, Fontana: "Appello per Pasqua? Cittadini stanchi, ma servono gli ultimi sacrifici" - Italia Agenzia ANSA Covid, l’appello per Pasqua dell’assessore Verì: “Evitare convivialità, non vanifichiamo sforzi” Pescara. "In Abruzzo abbiamo uno degli indici Rt più bassi a livello nazionale. È una regione che ha tutti i requisiti per essere definita zona gialla. Invece si applicano anche qui le misure del decr ...

Produzione vaccino in Toscana: aziende farmaceutiche e dei dispositivi medici rispondono all’appello di Giani Avviato il tavolo operativo con le imprese delle scienze della vita in Toscana, per costruire la filiera produttiva di un vaccino tutto toscano, e non solo Costruire un eco-sistema per un vaccino anti ...

Ognialla prudenza è stato inutile. La finale di Coppa del Re di Spagna fra le due squadre basche ... a suo tempo rinviata a causa del. Svanito il sogno di essere allo stadio, i supporter ..."I casi stanno risalendo. Il virus si sta diffondendo più velocemente in molti posti. I decessi stanno aumentando in alcuni Stati. Quindi vi chiedo, vi supplico: non torniamo indietro sui progressi ...Pescara. "In Abruzzo abbiamo uno degli indici Rt più bassi a livello nazionale. È una regione che ha tutti i requisiti per essere definita zona gialla. Invece si applicano anche qui le misure del decr ...Avviato il tavolo operativo con le imprese delle scienze della vita in Toscana, per costruire la filiera produttiva di un vaccino tutto toscano, e non solo Costruire un eco-sistema per un vaccino anti ...