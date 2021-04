Covid: la Toscana resta zona rossa. Marche, Veneto e Trento passano in arancione (Di venerdì 2 aprile 2021) La Toscana resterà zona rossa. Infatti il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore dopo i tre giorni di area rossa nazionale previsti per il 3/4/5 Aprile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 aprile 2021) Laresterà. Infatti il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore dopo i tre giorni di areanazionale previsti per il 3/4/5 Aprile L'articolo proviene da Firenze Post.

